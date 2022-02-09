İkiz bebeklere hamile olan kadın, gebelik kontrolünde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı...

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ikiz erkek bebeklerine hamile olan öğretmen Cavidan Aşır, bebeklerden biri sağlıklı bir şekilde büyüyemediği için kalbinin durdurulması kararını vermek zorunda kaldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ilk gerçekleştirildi ve operasyonla tek yumurta ikizlerinden birinin kalbi durdurulurken, diğer ikizi hayata tutundu. Yeni Asır'a konuşan acılı anne, "İlk hamileliğim. Bu kararı vermek çok zordu. Evlatlarımdan birini seçmek zorunda kaldım. Allah hiç bir anneyi böyle sınamasın" dedi. Cavidan (40) ve Ekrem Aşır (42) çifti evlendikten uzun süre sonra ikiz bebeklere sahip olacaklarını öğrendi. Aşır çifti bu haber sonrasında büyük sevinç yaşadı. Cavidan Aşır, hamileliğinin 6'ncı ayında beklemediği bir durumla karşılaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Alper Tanrıverdi, bebeklerinden birinde ağır anomali tespit etti. Aşır'ın doktoru, sağlıklı olan diğer ikizin yaşama şansının artırılması ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için hasta olan ikizin 19 haftalıkken anne karnında kalbinin durdurulması gerektiğini söyledi ve kararı da anneye bıraktı. Anne Aşır, diğer ikizinin yaşam şansını artırmak için bu zor kararı verdi. Anne Cavidan Aşır'ın gözyaşları içinde bu kararı vermesi sonrasında, ülke genelinde sayılı merkezlerde gerçekleştirilen operasyon, geçtiğimiz gün ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından hasta olan ikizin kalbi durduruldu. Anne karnındaki diğer bebeğin ise gelişimi yakından takip ediliyor.

"HASTAMIZ BIZE, BIZ DE KENDISINE GÜVENDIK"

OPERASYONUN 19'uncu haftada uygulandığını, annenin şuan 24 haftalık gebe olduğunu ve önemli bir takip süreci olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Alper Tanrıverdi, "Ameliyat yaklaşık bir saat sürdü. Karın cildinden bir iğne ile, radyofrekans dediğimiz bir sistemle hastaya müdahalede bulunuldu. Ameliyat başarılı sonuçlandı diye düşünüyoruz. Hastanın takibi devam edilecek" dedi.

Kontrollerde ikizlerden birinde ağır anomali tespit ettiklerini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fedi Ercan ise, "Perinatoloji, ülkemizde daha yeni tanınıyor. Türkiye'de çok sınırlı merkezde yapılıyor. Üniversitemizde hocamızla beraber ilk kez yaptığımız bir işlem. Cavidan Hanım çok uyumlu bir hastaydı. Kendisi bize, biz de kendisine güvendik. Sağlıklı görünen çocuğun yaşama şansını artırmak ve erken doğumu önlemek adına maalesef ağır engelli olan çocuğumuzun yaşamını sonlandırmak için operasyon yapıldı" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ