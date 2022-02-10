Kuşadası sahilinde görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında

Yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alan Irkaş, hemen durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi. Su samurunun balık avladığını ifade eden balıkçı Mustafa Irkaş, "İş için balıkçı barınağına geldim ve barınaktayken, denizin içinde bir şeylerin hareket ettiğini gördüm. Baktım ufacık bir kafası var, ağzında da balık var. Tatlı su samuru olduğunu anladım ve gördüğümde de şaşırdım kaldım.

Buraya nasıl geldiğini anlamadım ama ağzında balık ile görünce çok şaşırdım. Çünkü samurun denizde yaşamasına imkan yok. Hemen EKODOSD'u aradım sağ olsun Bahattin Sürücü hemen geldi. Baktık tatlı su samuru olduğunu ifade etti. Su üzerinde avladığı balığı yediğini gördük. O anların fotoğraf ve videosunu çektik" dedi.