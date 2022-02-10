Kuşadası sahilinde görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Balıkçıların avladığı balıkları yiyen su samuru, beslendikten sonra yeniden gözden kayboldu.
Doğal güzelliklerinin yanı sıra biyoçeşitlilik yönünden de zengin olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahil kıyısında avlanan su samuru cep telefonları ile görüntülendi. Kuşadası Balıkçı Limanı'nda balıkçılık yapan Mustafa Irkaş, balıkçı barınağına geldiği esnada su yüzeyinde tatlı suda yaşayan su samuru olduğunu fark etti.