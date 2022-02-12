Çine Belediye Başkanı Dinçer’e donör aranıyor

Geçtiğimiz günlerde safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle Denizli'ye sevk edilen Çine Belediye Başkanı CHP'li Enver Salih Dinçer'in karaciğerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Denizli'den İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Dinçer'e karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Buradan nakil için hava ambulansı ile Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Dinçer'e karaciğer nakli için yakınlarının dokusu uyuşmadı. Dinçer için uygun bulunan donörlerin Kovid testi pozitif çıkarken zamanla yarış başladı. Yeniden donör arayışı başlarken Başkan Dinçer de sosyal medya hesabından kendisi için karaciğer bağışı çağrısında bulundu. Dinçer, hayata tutunabilmek için için A rh (+), A rh (-), 0 rh (+) ve 0 rh (-) 19-50 yaş arası kronik rahatsızlığı bulunmayan kilolu ve kısa boylu olmayan 24 saat içerisinde alkol almamış, hayat kurtarmak isteyen kişilerden donör olmalarını istedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE