Haberler Aydın Bir anlık unutkanlık Kuşadası'ndaki sürücüye hayatının şokunu yaşattı

Bir anlık unutkanlık Kuşadası'ndaki sürücüye hayatının şokunu yaşattı

Aydın Kuşadası'nda yaşanan ilginç olayda, sürücünün unutkanlığı unutulmaz bir ders verdi.Park ettiği otomobilin el frenini çekmeyi unutan sürücü bölgeden uzaklaştı. Daha sonra kendi kendine kayan otomobil yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.