Hostesin ölümünden sorumlu şoföre 6 yıl hapis istemi

AYDIN Efeler'de öğrenci servisi minibüsünün açık olan kapısından düşerek ölen aracın hostesi Nilgün Ediz'in (37) ölümüyle ilgili şoför Ümit Çeker hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Geçen Kasım'da Mimar Sinan mahallesindeki kazada Çeker idaresindeki 09 P 0290 plakalı öğrenci servisi bir öğrenciyi bıraktıktan sonra geri manevra yaptı.

Bu sırada serviste hostes olan 1 çocuk annesi Nilgün Ediz, açık olan kapıdan düşerek kafasını beton zemine çarptı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından vefat etti. 'Bir tehlike teşkil etmeyeceğinden emin olmadıkça kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek' kuralını ihlal eden Çeker hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. ■ İHSAN KARATAŞ