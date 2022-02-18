11 yıl sonra aynı yerde ikinci cinayet

AYDIN Nazilli'de Ali Ekimci'nin 11 yıl arayla aynı yerde işlediği cinayetin ardından mahkeme aynı olay yerinde ikinci kez keşif yaptı. 11 yıl önce kahvehanede husumetlisini vuran Ekimci, cezasını çekip çıktıktan sonra gittiği aynı mekanda, kendisine pusu kuran öldürdüğü kişinin yakınlarından birini daha öldürdü. Ekimci, "Ben cezamı çektim, yapmayın dedim. Dinlemediler, üzerime geldiler. Ben de ateş ettim" diyerek beraatını talep etti.

Nazilli Arslanlı mahallesinde 2009'da Ali Ekimci, bir düğünde karşılaştığı ve arasında husumet bulunan Muzaffer Balcı'yı silahla vurarak öldürdü. 20 yıl hapis cezası alan Ekimci, Nazilli Kapalı Cezaevi'nden 11 yıl sonra Ağustos 2020'de pandemi nedeniyle izinli çıktı. Ekimci'nin 11 yıl önce öldürdüğü Muzaffer Balcı'nın kan davası güden oğlu Çağatay Balcı ve akrabası Yalçın Balcı, cezaevinden tahliye edilen Ekimci'yi mahalledeki kahvehanede otururken gördü. İntikam için pusu kuran iki genç, Ekimci dışarı çıkmayınca kahvehaneyi bastı. Ancak Ekimci kendilerinden önce davranarak silahıyla şahıslara 5 el ateş etti.

YİNE KEŞİF YAPILDI

Yasin Balcı kolundan, Hasan Kuruoğlu ise karnından ağır yaralandı. Kuruoğlu hastanede kurtarılamadı. Cinayetin ardından Ekimci, yeniden cezaevine gönderilirken, polis 11 yıl aradan sonra aynı yerde ikinci kez cinayet keşfi yaptı. ■ KAZIM YÖRÜKCE