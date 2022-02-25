‘Bitcoin Safiye’ ve eşi için 135’er yıl isteniyor

AYDIN'DA kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçeyle serbest kalan Safiye Gökçe Yüce (42) ve eşi Oğuzhan Yüce (47) hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, Safiye Gökçe Yüce ve eşi için toplam 135'er yıl hapis cezası istendi. Safiye Gökçe Yüce ifadesinde, "Kimseyi parasını işletmek için ikna etmedik. Taahhütte bulunmadık. İşlemleri bir platform üzerinden yaptık. İşlemleri bu hesap üzerinden kontrol edebildik. Atılı suçlamayı kabul etmiyoruz" dedi.

İddianamede, şikayetçi olan 27 mağdur ile sanıklar Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin uzlaşma yolunun açık olduğu belirtildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE