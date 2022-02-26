Aydın'da 325 bitki, 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeliye ev sahipliği yapan Bafa Gölü, görenleri kendisine hayran bırakırken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin bütünlüğünü koruyan Latmos için koruma çağrısında bulundu. Sürücü, "Latmos'u korumak, Bafa'yı korumaktır" dedi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Sürücü, "Gölde kuş gözlemciliğinin yaygınlaşması özellikle yöre insanlarının ekonomisine alternatif gelir oluşturacak. Kaçak avcılığın da engellenmesine katkısı olacaktır" diye konuştu.

MADENLER TAHRİP EDİYOR

Bölgede maden ocakları yüzünden oluşan tahribata dikkat çeken Sürücü, "Bafa'nın, Latmos'la bütünleşen olağanüstü güzellikteki doğal peyzajı ne yazık ki büyük bir hızla maden ocakları tarafından geri dönülmez bir biçimde tahribata uğramaktadır. Latmos Dağları'ndaki tahribatlar böyle devam ederse, Bafa'nın hiçbir anlamı kalmaz. Bafa'nın korunması demek yöre insanlarının, kuşların, sucul canlıların, doğanın, tarihin, kültürün korunması demektir" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE