Iki minibüs çarpıştı 11 kişi hastanelik oldu

Aydın Germencik'te iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, Germencik'in Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerini taşıyan Alper Söylemez yönetimindeki 09 ABH 861 plakalı minibüs aynı yönde ilerleyen Atanır Güneş (44) idaresindeki 09 P 2591 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada devrilen minibüsteki sürücü Söylemez ile 10 belediye personeli yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE