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Haberler Aydın Trenlere yeniden talep başladı! Garlarda yoğunluk

Trenlere yeniden talep başladı! Garlarda yoğunluk

So dönemde küresel olarak artışta olan yakıt fiyatları, otobüs biletlerini de etkiledi. Aydın'da otobüs biletlerini pahalı bulanlar trenleri tercih etmeye başladı. Tren garlarında eski günlerdeki gibi yoğukluk yaşandı.

İHA

07.03.2022, 10:21

Trenlere yeniden talep başladı! Garlarda yoğunluk

Türkiye'nin ilk demiryolu hattının üzerinde bulunan Aydın Tren Garı, adeta eski günlerine geri döndü. Otobüs bilet fiyatlarında artış yaşanmasıyla vatandaşlar trenleri tercih edince, tren garlarında yoğunluk oluştu.



Anadolu topraklarında 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan 130 kilometrelik ülkenin ilk demiryolu hattı üzerinde bulunan Aydın Tren Garı'nda, adeta eskiye dönüş başladı. Son zamanlarda otobüs firmalarının yolcu taşıma ücretlerindeki uyguladığı zamlı tarifenin ardından Aydın'da vatandaşlar demiryolu ulaşımını tercih etti. Günün belli saatlerinde Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir seferini yapan yolcu trenlerinde adeta adım atacak yer kalmadı. Trenlerin kalkış saati öncesinde istasyona gelen vatandaşlar dolayısıyla da tren garlarında yoğunluk meydana geldi.



Aydın'dan İzmir'e giden bir otobüsün bilet fiyatının 70 TL olması ise birçok vatandaşı treni tercih etmeye yöneltti. Tren bilet fiyatlarının ise öğrenci 18 TL, tam 21 TL olması tasarruf yapmak isteyen vatandaşların cebini korudu.