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Haberler Aydın Karısı ile kavga ederken 'yakarım burayı' dedi! Dediğini yaptı

Karısı ile kavga ederken 'yakarım burayı' dedi! Dediğini yaptı

Kuşadasında yaşayan çift kavgaya tutuştu, kavganın sonu ise kötü bitti. Evin içinde "Yakarım burayı" diye bağırdığı iddia edilen H.E., evini ateşe verdi.

İHA

08.03.2022, 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022, 09:43

Karısı ile kavga ederken ’yakarım burayı’ dedi! Dediğini yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karısı ile tartışan adam evini ateşe verdi. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.



Olay, Camiatik Mahallesi Soysal sokakta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen H.E. eşi ile tartışmaya başladı. Evin içinde "Yakarım burayı" diye bağırdığı iddia edilen H.E., evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Olay sonrası evi yaktığı iddia edilen H.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlattı.