CHP’li eski Başkan’a garsondan 6 kurşun

KUŞADASI Belediyesi eski Başkanı Özer Kayalı, yemek yediği restoranda çalışan garson Can Başaran tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Kayalı, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay, Davutlar mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki bir restoranda yaşandı.
CHP'li eski Başkan Kayalı ile garson Can Başaran arasında sipariş nedeniyle tartışma çıktı. Silahını çeken Başaran, Kayalı'ya 6 el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Kayalı, Söke Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Kaçan garson aranıyor. ■ İBRAHİM UZUN