SMA hastası İkra’nın kumbarasını çaldılar

AYDINLI SMA Hastası İkra Deniz Pamuk için konulan yardım kumbarası, İzmir Karabağlar'da bir giyim mağazasına giren 2 hırsız tarafından çalındı. Olay, Muammer Akar Mahallesi'nde meydana geldi. Özge Sağduyu'nun işlettiği mağazaya yüzleri maske ve kapüşonla kapatılmış kimliği belirsiz iki kişi girdi.

Hırsızlar, işyerindeki dizüstü bilgisayarı, bozuk paraları ve Aydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlamak için konulan bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. İkra için toplanan paraların çalınmasına çok üzüldüğünü belirten işyeri sahibi Özge Sağduyu, "Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedi.

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