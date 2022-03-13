Zehir taciri doktora 12 yıl hapis

Aydın Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan üç çocuk annesi Dr. Elif Çakır, 3 yıl önce uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilde yakalandığı için görevinden uzaklaştırılmış ancak yapılan soruşturmanın ardından işine geri dönmüştü.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Uslanmak bilmeyen Doktor Elif Çakır, geçtiğimiz ay, arkadaşları Y.K. (26) ve F.B. (22) ile İsabeyli Mahallesi'ndeki bir evde düzenlenen uyuşturucu partisine gitti. Polislerin parti yapılan evde gerçekleştirdikleri aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken Elif Çakır, Y.K. ve F.B. gözaltına alınmış, fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Çakır, Aydın Valiliği tarafından görevden uzaklaştırıldıktan sonra, soruşturmanın tamamlanmasıyla yeniden işine geri döndü. Tutuksuz yargılanan zehir taciri doktor, Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Çakır'a uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin adli para cezası verdi. Doktor Çakır'ın cezasının onanmasının ardından cezaevine gireceği öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKÇE