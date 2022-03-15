Meteoroloji’den 3 ile flaş uyarı

Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisinin görüleceği belirtilen değerlendirmede kuzey ve iç kesimlerde (Balıkesir ve Çanakkale il geneli) görülecek yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor.



Yapılan son meteorolojik değerlendirmede cuma günü kar yağışının Balıkesir ve Çanakkale il genelinde etkili olacağı cumartesi günü ise kar yağışının devam edeceği Pazar ve Pazartesi günü kar yağışının aralıklarla devam edeceği kaydedildi.



Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-50 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenen meteorolojik değerlendirmede hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.



Değişken hava olayları nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istenilen açıklamada Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayınlayacağı hava tahmin ve uyarı raporlarının takip edilmesi önerildi.



Yapılan meteorolojik değerlendirmede Balıkesir ilinin 4 günlük hava sıcaklığı verileri de paylaşıldı. Buna göre Balıkesir'de hava sıcaklıklarının 16 Mart günü -3/12, 17 Mart günü 3/9, 18 Mart günü 0/5, 19 Mart Cumartesi günü -2/4, 20 Mart günü ise 0/5 derece olması bekleniyor.

AYDIN'A KAR GELİYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizin, Perşembe (17.03.2022) gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü kuzey ve iç kesimlerde (Balıkesir ve Çanakkale il geneli ile Manisa, İzmir, Aydın'ın doğusu) görülecek yağışların, yağmur ve sağanak gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor.

Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) zaman-zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredecek" ifadelerine yer verildi.