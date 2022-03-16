‘Satmayacağım’ dediği her şeyi sattı

AYDIN Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 2019 yılında göreve geldiğin günden bu yana hizmetleriyle değil skandallarıyla konuşulmaya devam ediyor. Birçok icraatıyla eleştirilerin hedefi olan Öndeş, bu kez de verdiği sözden döndü. Başkan Öndeş, göreve geldiğinde belediyenin önceki dönemden kalma borçlarını belediye hizmet binasına astırdığı kamuoyuyla paylaşmıştı.

RANT SAĞLAYACAK İDDİASI

O dönem belediyeyi 21,7 milyon lira borçla devir aldığını belirten Öndeş, kendi döneminde belediye mallarının satılmayacağı sözünü vermişti. Şov yapmaktan geri kalmayan Başkan Öndeş. görev süresince makam aracı kullanmayacağını da belirtmişti. Ancak Başkan Öndeş, makam aracının yerine kiraladığı lüks makam aracını kullanmaya başladı.

Belediyeye ait taşınmazlarla birlikte yüzlerce dönüm arazinin satışını gerçekleştiren Başkan Öndeş, son olarak da önceki Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın'ın belediyeye kazandırdığı 6 aracı daha satışa çıkardı. Başkan Öndeş'in, belediyeye ait araçları satıp yerlerine araç kiralama kararı, ilçede tepkilere neden oldu. Kiralık araçlar için yüzbinlerce lira ödeyecek olan Öndeş'in, yandaşlarına rant sağlama peşinde olduğunu iddia eden vatandaşlar, "Göreve gelmeden önce satmayacağım dediği bütün arsaları, taşınmazları sattı. Yakında belediye binasını da satar" dediler.

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