CHP’li Çercioğlu’na bir dava daha yolda

FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'la yıllarca iş yapan 'Topuklu Efe' lakaplı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başı dertten kurtulmuyor. Şu an Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iki ayrı davada yargılanan Özlem Çerçioğlu hakkında Aydın Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nin (ASKİ) görevli memurlarının yapması gereken işleri Erkan Karaarslan'la bağlantılı şirketlere usulsüz bir şekilde verdiği gerekçesiyle yeni bir davanın açılması gündeme geldi.

İFADEYE ÇAĞIRILDILAR

Konuyla ilgili daha önce İçişleri Bakanlığı'nca Çerçioğlu ve ekibi hakkında verilen soruşturma izninin iptali için Çerçioğlu ile ASKİ'nin toplam 15 yönetici ve görevlisinin yaptığı itiraz Danıştay tarafından reddedildi. Danıştay kararının Aydın'a ulaştığı belirtilirken savcılığın şüphelileri geçtiğimiz günlerde ifadeye çağırdığı öğrenildi. Savcılık ifadeleri alıp belgeleri inceledikten sonra dava açma konusunda son kararı verecek.

24 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Çerçioğlu halen Aydın'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren iki davada sanık olarak yargılanıyor. Açılan ilk davada belediyenin 5 ihalede usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor. 17 sanık arasında yer alan 'Topuklu Efe' lakaplı Çerçioğlu'nun 14 yıla kadar hapsi isteniyor. Aynı davada şu an cezaevinde bulunan 'FETÖ Belediyeler İmamı' Erkan Karaarslan için ise 22 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açılan Litera davasında ise Çerçioğlu'nun, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ile 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapsi talep ediliyor. Aynı davada şu an Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü olan ve dönemin Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olan Erdoğan Öztürk de yargılanıyor. Öztürk için de "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis isteniyor.

NERMİN CANYURT DA VAR

Şu an süren son soruşturmada İstanbul Ataşehir'deki Buz Residans'ta dairesi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep'in eski komşusu olan dönemin Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nermin Canyurt da yer alıyor. Erkan Karaarslan'ın sağ kolu olan Canyurt, geçtiğimiz günlerde de ASKİ ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında açılan mobbing davasında sanıklar arasında yer almıştı.

TOPLAM 10 KİŞİYE DAVA

SÖZ konusu davada Erkan Karaaslan'ın şirketinin hak ediş belgelerini 'hiçbir hizmet vermediği' gerekçesiyle imzalamadığı belirtilen dönemin satın alma müdürü Ümmü Gülsüm Uslu'ya işkenceye varan oranda mobbing uygulandığı gerekçesiyle Canyurt'la birlikte toplam 10 kişi hakkında dava açılmıştı. Savcı dönemin ASKİ Genel müdürleri Hakan Olkaç ve Erdoğan Öztürk ile ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Şefika Çoban, Genel Sekreter Ahmet Uğur Cebeci, Abone İşleri Darie Başkan vekilleri Vicdan Çetav, Tanju Topçu, Tufan Yılmaz, Egemen Emre Beşli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı vekili Metin Erdoğan hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

ERHAN GÜLENÇ