Saldırıya uğrayan başkan yardımcısı da sanık oldu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 31 Ocak'ta rüşvet iddiaları ile gündeme gelen ve kurşunların konuştuğu olay sonrası "mağdur" ilan edilen Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, olayla ilgili açılan davada sanık oldu. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırıyı gerçekleştiren Harun Özekin ile olay yeri güvenlik kameralarını incelemede ruhsatlı silahını kasten yaralama amacıyla kullandığı belirlenen Turan'ı sanık olarak gösterdiği iddianame kabul edildi.

TABANCASINA EL KONULDU

İDDİANAMEDE Özekin, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmekle suçlandı. Savcı, "müşteki şüpheli" sıfatını kullandığı Oğuzhan Turan'ın da kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bu arada Turan'ın tabancasına da el konulduğu kaydedildi. Bu arada olay sonrasında teslim olan ve ilk duruşmasında tutuklanan Harun Özekin de, tehdit suçuyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.