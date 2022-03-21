Kuşadası’nda gazilere büyük vefasızlık

Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in skandalları bitmek bilmiyor. Daha önce belediyenin Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'ne verdiği mekanı tartışmalı bir şekilde yıkan Günel'in tahsis ettiği yeni yer ise, gaziler için büyük bir çileye dönüştü. Belediye tarafından yıkılan tek katlı lokalin yerine asansörü olmayan bir binanın 2'nci katındaki lokal pek çok üye için ulaşılmaz hale geldi.

JANDARMALAR YARDIM ETTİ

Vatan uğruna canlarını ortaya koyan gaziler, Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine reva gördüğü eziyete isyan etti. Güneydoğu'da bir çatışmada ayaklarını kaybeden gazi Volkan Güleç'i Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı 18 Mart'ta ikinci kattaki lokale jandarmalar çıkardı.

Şehitler ve Gaziler Derneği Lokali'nin sosyalleşmeleri için tek seçenekleri olduğuna dikkat çeken Güleç, yeni adresin kendisi ile aynı durumdaki arkadaşları ile buluşmalarına olanak vermediğini söyledi. Yıkılan lokale fiziki erişimin kendileri için engel oluşturmadığını anlatan Güleç, yeni adrese yardımsız ulaşamamaktan yakınarak, "Sanki bir araya gelmemiz istenmiyor" diye konuştu.

BUNUN ADI NANKÖRLÜKTÜR

Bu durumun kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Volkan Güleç, "Gazilerin olduğu yerde, kolunu kaybetmiş, bacağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş insanlar olur. Ama bize burasını reva görenler bunu hiç düşünmemiş bile. Bu yapılan çok büyük saygısızlık. Oysa eski lokalimiz yol üzeri ve istediğimiz zaman ulaşabildiğimiz bir yerdi" diye konuştu. Güleç ve arkadaşları, Kuşadası Belediyesi'ni en kısa sürede bu yanlıştan dönmeye çağırdı. Güleç ile aynı durumdaki bazı gaziler de isyanlarını, "Bizler bu vatan için canımızı ortaya koymaktan çekinmemiş insanlarız. Yaptığımız fedakarlık için beklediğimiz tek karşılık anlayış ve saygı görmek. Ama burada bize yapılan hem saygısızlık, hem de nankörlük" sözleriyle dile getirdiler.





'MALİ KRİZ VAR' DİYEN BAŞKAN HEYKEL YAPTIRDI

KUŞADASI Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in skandal bir icraatı daha ortaya çıktı. Göreve geldiği günden bu yana işçi maaşları konusunda mazeret olarak sunduğu mali krize aldırmadan Kuşadası'nı kendi döneminde yapılan heykellerle donatan Ömer Günel'in araba parçalarının oluşturduğu atık malzemelerden büyük bir aslan heykeli yaptırdığı kaydedildi. Heykelin Galatasaray taraftarı olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in siparişi üzerine sanatçımimar Mustafa İşeri'ye yaptırıldığı belirtilirken, Galatasaray'ın Barselona maçına yetiştirilmesi için son günlerde büyük çaba harcandığı ileri sürüldü. Bu arada Personel A.Ş. kadrosundaki çalışanların şubat ayı maaşlarını hala alamadıkları Kuşadası'nda maliyeti açıklanmayan yeni heykel yatırımının nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

İHSAN KARATAŞ