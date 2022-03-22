Aydın’da tarihi ihanet

TARİHİ eser kaçakçılığında ihanetin boyutu şoke etti. Tarihi eserleri korumakla yükümlü müze müdürü, müdür yardımcısı, bir arkeolog ve bir sanat tarihçisinden oluşan ihanet çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

OPERASYON kapsamında, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, yardımcısı Erkan Dede'nin yanı sıra müzede görevli bir arkeolog ile bir sanat tarihçisi ve diğer illerde toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda Rönesans döneminin ünlü ressam ve heykeltıraşı Michelangelo'nun 18. yüzyıl yapımı bir heykeline replika raporu vererek satmaya çalıştıkları eser de ele geçilirdi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ORİJİNAL ESERE SAHTE RAPOR

ÖTE yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın Arkeoloji Müdürlüğüne yaptığı baskında, Müzede müdür ve müdür yardımcısının yanı sıra arkeolog ve sanat tarihçisinin aralarında bulunduğu personelin evraklarda sahtecilik yaptığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanarak yada vatandaşların müzeye teslim ettiği birçok tarihi eserin sahte raporu düzenlenerek milyonlarca liraya satıldığı belirlendi. Ayrıca envanterden düşülen tarihi eserlerin de kaçak yollarla yurt dışına çıkarıldığı ve müzayedelerde satıldığı tespit edildi.

KAÇAK KAZIYA RESMİ BELGE

GÖZALTINA alınan müze müdürü Abdülbari Yıldız ve ekibinin yine sahte belgeler düzenleyerek kaçak olarak yaptıkları kazıları, resmi kazıymış gibi gösterdikleri, el konulan bilgisayarlardan ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve ekibinin kurmuş oldukları düzenle milyonlarca lira kazandıkları tahmin ediliyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldıkları zanlılar için savcılıktan 4 gün gözaltı süresi istedi. Öte yandan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın görevine atandığı 2019 yılından bu yana yaptığı işlemler mercek altına alındı.