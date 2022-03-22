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Haberler Aydın Düğünden dönüş yolunda feci kaza

Düğünden dönüş yolunda feci kaza

22.3.2022

Düğünden dönüş yolunda feci kaza
AYDIN Buharkent'te düğün dönüşü devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu yaralandı. Kaza, Murat Dağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ercek Mahallesi'nde düğüne giden Mehmet Sivri (39) ve oğlu A.S. (10), dönüş yolunda kaza yaptı. Mehmet Sivri'nin kullandığı traktör kontrolden çıkarak takla attı. Baba ve oğlu traktörün altında kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Sivri ve oğlu A.S., tedavi altına alındı. Yapılan ilk belirlemelerde baba Mehmet Sivri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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