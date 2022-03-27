AYDIN'DA tarihi eser operasyonunda çete elebaşı olarak tutuklanan Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın heykeltıraş Donatello'nun 'Davut' heykeline 'sahte' raporu vermesiyle ilgili olarak polisteki ifadesinde "Verdiğim raporun arkasındayım" dediği ortaya çıktı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, 8 ay önce Kuşadası'nda sit alanına yapılan çalışma sırasında bulunan kalıntılarla ilgili Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü'nün rüşvet istediği iddiasıyla başlatılmış, soruşturma kapsamında takibe alınan Mahsun Y.'nin aracı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulmuştu.

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Araçta yapılan aramada, Karaman'dan getirilen Donatello'nun 'Davut' isimli heykeli bulunmuş, heykelle ilgili Müze Müdürlüğü Komisyonu'nca yapılan inceleme sonrası heykelin sahte olduğu ve sahibine iade edilmesi yönünde rapor hazırlanmıştı. İncelenmek üzere Ege Üniversitesi'ne gönderilen heykelin tarihi eser niteliğinde olduğu anlaşılmıştı.

MÜŞTERİ ARAMIŞLAR

Abdülbari Yıldız'ın imzası bulunan Donatello'nun 'Davut' heykelinin sahte olduğu rapor, soruşturma dosyasına da girerken, çete üyelerinden polis memuru M.D.'nin Karaman'dan getirilen Donatello'nun 'Davut' heykelini Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız adına satmak için müşteri aradığını itiraf ettiği öğrenildi. ■ İHSAN KARATAŞ