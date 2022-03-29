Merve’nin katiline bir gün bile indirim yok

Aydın'ın Efeler ilçesinde kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve Ekim Türkmen'i (22) parkta av tüfeğiyle öldüren Muhammet Gürsoy'a (30) verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay'ca onandı. Kızının katiline en üst sınırdan ceza verildiğini belirten baba Salih Kotan, "Katilin cezası idam olmalıydı" dedi.

PARKTA DEHŞET SAÇTI

Efeler ilçesideki Nevzat Biçer Parkı'nda 15 Ağustos 2019'da meydana gelen olayda Muhammet Gürsoy, kafede birlikte çalıştığı kız arkadaşı Merve Kotan ile birlikte iş çıkışında arkadaşları Ekim Türkmen'i de yanlarına alıp parkta gitti. Yanlarından ayrıldığı sırada iddiaya göre Merve ile Ekim'i samimi halde gören Muhammet Gürsoy, girdiği kıskançlık krizi nedeniyle aracından aldığı av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda Merve Kotan ile Ekim Türkmen hayatını kaybederken dehşet saçan Muhammet Görsoy tutuklandı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Görsoy'a 2 kişiyi tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

TÜRKİYE'DEKİ İLK VE TEK DOSYA

İtirazda bulunan Muhammet Gürsoy'un avukatları kararı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 29 Ocak 2021'de itirazı reddederken Gürsoy'un avukatları bu kez Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne cezada indirim yapılması için başvurdu. Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararını onadı. Merve Kotan'ın avukatlarından Sibel Önder, sanığa verilen cezada iyi hal ve diğer hiçbir indirim yapılmadığını belirterek emsal niteliğindeki mahkeme kararının Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri içinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tek dosya olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

ADALETE GÜVENİ PERÇİNLEDİ

Kızının acısının yüreğinde dinmediğini belirten baba Salih Kotan, "Kızımın katiline, en üst sınırdan ceza verildi. Yargıtay'ın verilen cezayı onaması ve katilin cezasında 1 gün dahi indirime gidilmemesi, adalete olan güvenimizi perçinledi. Ben bu suçun cezasının idam olması gerektiğini belirtirken de bir daha kadın cinayetinin yaşanmaması için caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Bu karar kızımı geri getirmeyecek ancak katilin en ağır cezayı alması bizlerin içini biraz olsun rahatlattı" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKÇE

89 GÜNDE 90 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

2022 yılının ilk 89 gününde 90 kadın cinayeti işlendi. Merve Kotan'ın katiline verilen indirimsiz ceza, kadın cinayetlerinin de azalması umudu yarattı. Bugüne kadar iyi hal ya da farklı indirimlerle cezalarının bir kısmı indirilen katiller için de yeni bir sistem başlamış oldu. Bundan sonra kadın cinayetlerine emsal olacak Merve Kotan davası bu konuda adalete güveni de artırdı.

İŞTE ÖLDÜRÜLEN 90 KADIN

Şeyma Demir, Ayşe İşlek, Tuba Kızıloğlu, Aynur Karayün, Eda Evli, Fadime Koca, Fatma Solak, Nuray Demir, Ece Kılıçaslan Acar, Yağmur Sönmez, Buket Pala, Özge Binnur Oruç, Fatma Gümüş, Adviye Özgür, Kader Aktaş, Asya Pınar Üzümcü, Marziye Salahzade, Remziye Yücel, Ebru Cizdan, Emine Sapmaz, Aıdanah Abykaliewa, Fatma Çetin, Raziye Karabuğa, Canan Korkmaz, Safura Gülistan, Olha Erdem, Kübra Diri, Duriye Taşdelen, Vasfiye Emekdar, Hatice DikYıldız, G.Gülsüm Kuyar, Tülin Çetin, Edanur Candan, Güler Gül, Günay Özyıldız, Sıla Şentürk, Hazal Alpyörük, Nazife Bulut, Hacer Evlice, Yasemin Ağır, Arife Arda, Hilal Adıyaman, Damla Kuş, Türkan Kurt, Hasret Dalkoparan, Şahizer Çelebi, Gülbahar Kaya, Kübra Ece, Hüda Gün, Naime Gün, Zeynep Şengüler, Simay Solak, Şevval Abanoz, Nermin Celep, Esra Ustaoğulları, Mzia Okriashvili, Sultan T.Safura, Gülistan Gamze Sakallıoğlu, Gülbeyaz Oruçgüney, Keziban Keskin, Dilan Palamut, Hayriye Ulusoy, Ayşe Yılmaz, Elif Turan, Rim A.Nesibe Alas, Ömür Erez, Hanpaşa Özbek, Canan Işık, Perişan Kuran, Gözde Korku, Ayşenur Kazık, Melike Şahin, Adile Kılınç, Emsal Emiş, Özge Nur Tekin, Nuran Sezer, Meryem Nacar, Dilara Yıldız, Raziye Oskay, Funda Koyuncu, Edanur Demir, Asya Akıl, Safiye Gülkaya, Nurcan Kartal, Valeria Nesterska ve Hacer Evlice'nin yanı sıra öldürülen 4 kadının ise kimliği belirlenemedi. ■ FATİH ŞENDİL