İkra bebek ilacına kavuşuyor

Aydın Söke'de yaşayan 2.5 yaşındaki SMA Hastası İkra Deniz Pamuk için yardım kampanyası sonucu 20,5 milyon lira toplandı. İkra bebek, ABD'den gelecek ilk doz ilacına kavuşmayı bekliyor. Söke'nin Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (46) ve Emel Pamuk (43) çiftinin iki çocuğundan İkra Deniz Pamuk, 2019 yılı Mayıs ayında rahatsızlandı.

20 AY İÇİNDE TOPLANDI

Hastaneye götürülen minik İkra Deniz'e doğuştan SMA Tip1 teşhisi kondu. Doktorlar, Pamuk çiftine sadece yurt dışında yapılabilen zolgensma gen tedavisini önerdi. Tedavi için 20.5 milyon lira gerekiyordu. Pamuk çifti, yardım toplanması amacıyla Aydın Valiliği'ne başvurdu. İkra Deniz'in tedaviye ulaşması için verdikleri 20 aylık zorlu mücadelede mutlu sona ulaşıldı.

Minik İkra'nın Sarıkemer'deki evinde şifa bekleyen tüm SMA hastası çocuklara ses olmak için mor balonlar sembolik olarak havaya uçuruldu. Anne Emel Pamuk, destek veren hayırseverlere teşekkür ettiğini belirterek, "20 ay önce bir umut diyerek yola çıktık. Bu süre içerisinde yurt içinden ve dışından çok sayıda destek gördük. Çok mutluyuz. Kızımızın ayağa kalkıp yürüdüğü günü görmeyi çok istiyoruz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE