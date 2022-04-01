Bahtiyar ucuz kurtuldu!

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken bisikletiyle arabanın altında kalan 12 yaşındaki Bahtiyar Ayaktaş, dehşet anlarını anlattı. Karacasu'ya bağlı Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan Bahtiyar Ayakdaş, okula gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Kemalpaşa Caddesi'nde ilerleyen Ayakdaş'a sahipsiz 2 köpek saldırdı. Korktuğu için köpeklerden uzaklaşmaya çalışan çocuk, A.Z'nin kullandığı 06 CUC 462 plakalı cipin altında kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştu.

'YETKİLİLER ÖNLEM ALMALI'

Tedavisi devam eden Ayakdaş, yaşadıklarını anlattı. Sabah okula gitmek için evden çıktığını, bisiklete bindiği esnada sahipsiz köpeklerin havlayarak üzerine doğru geldiğini belirten Ayakdaş, "Köpekler, karşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Köpeklerden kaçmaya çalışırken karşı yönden gelen aracı göremedim. Araba direksiyonunu sola kırmasaydı canımdan oluyordum. Araba ayağımın üstünden geçti. Oradan geçen bir uzman çavuş bana yardımcı oldu. Sonra ambulansla hastaneye getirdiler" dedi. Antalya'da başka bir çocuğun köpekten kaçarken kamyonun altında kalarak can verdiğini hatırlatan baba Şükrü Ayakdaş ise yetkililerden sahipsiz köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE