Bir günde 3 kişi traktör kazalarında can verdi

Aydın ve Muğla'da önceki gün 3 kişi devrilen traktörlerin altında kalarak hayatını kaybetti. İlk kaza, Germencik ilçesinde meydana geldi. Sürücü Fevzi Öner (85) traktörü ile Mursallı Mahallesi Uncuboğazı mevkiinde kaza yaptı. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Öner, kaldırıldığı hastanede hayata tutunamadı.

Diğer kaza ise Germencik'e bağlı Çamköy Mahallesi Kurupınar mevkiinde gerçekleşti. Bahçesinde çift süren Nihat Gören'in kullandığı traktör kontrolden çıktı. Talihsiz sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. Gören olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Muğla'da ise sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Devrilme ile birlikte Hüsamettin Yıldırım (62) traktörün altında kaldı. Zamanla yarışan kurtarma ekipleri, özel hava basmalı sistem ile traktörü kaldırıp altında sıkışan Hüsamettin Yıldırım'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. ■ İHSAN KARATAŞ / FERDİ YAVUZ