İP’li başkan yardımcısının küfürlü paylaşımı tepki çekti

AYDIN'DA AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin 3. yıldönümünde İyi Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirdi. Celbek, "İncirliova'da 121 yılda bütün başkanlar toplamda belediyeye 32 milyon borç yaparken sayın Başkan Aytekin Kaya 3 yılda tek başına 30 milyona yakın borcu nasıl yaptı? Seçimden sonra asmış olduğunuz pankart gibi yapmış olduğunuz borçları da belediye binasına asmaya davet ediyoruz. Hodri meydan" dedi.

HALKIN artık hizmet beklediğini ifade eden Celbek, "Başka belediyelerden atıl durumdaki eski araçları hibe alarak sanki kara geçmiş gibi lanse ettiniz. Harcanan tamir paraları yeni araç fiyatını bulmuş durumda. Meydanda sergilediğiniz 5 kepçeyi gören yok. Personelleri yüz kızartıcı suçlarla suçlayıp tazminat vermeden işten attınız. Belediye meclis üyesi arkadaşlarınızın çocuklarını işe aldınız" dedi. Bu eleştiriyi içine sindiremeyen İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, ağza alınmayacak bir küfürle sosyal medya hesabından karşılık verdi. Güler'in küfürlü paylaşımı büyük tepki çekti. ■ İHSAN KARATAŞ

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