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Aydın’da lodos fırtınası bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege dahil birçok il ve bölge için sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. Aydın’da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

06.04.2022, 17:11

Aydın’da lodos fırtınası bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın yarın öğlen saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.
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