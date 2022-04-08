ADÜ Teknokent’ten büyük basarı

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. (ADÜ Teknokent), kurulduğu 2016 yılından beri çok kısa bir sürede başta, tarım ve maden, turizm, sağlık, yazılım elektrik elektronik, makine, gıda, biyoteknoloji ve imalat- sanayi alanları olmak üzere farklı iş sektörlerinden kendini inovasyona adamış birçok şirkete ev sahipliği yapmakta. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan kuluçka merkezleri girişimcilerin fikirlerin geliştiği ve ticarileştiği çok önemli bir katmandır. Bu doğrultuda Kuluçka merkezleri 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda belirtildiği üzere özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar olarak belirtilmektedir.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Kuluçka merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ile girişimcilerin ilk aşamadan itibaren yenilikçi bir yaklaşımla iş fikirlerini geliştirilerek hayata geçirilmesi noktasında kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teşvik ederek ekonomik gelişmeye ve büyümeye destek sağlamaktadır. ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof Dr. Cemal İyem, "Türkiye olarak küresel çapta mücadele ettiğimiz ve gelecek vizyonumuzun temellerini oluşturan milli teknoloji hamlesi büyük Türkiye'nin yarınlarını oluşturmaktadır. Biz de ADÜ Teknokent olarak bölgemizde yapmış olduğumuz çalışmalar ile ulusal ve uluslararası arenalarda tam bağımsız Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ülkemize destek vermeye devam edeceğiz" dedi

İNOVATİF ÇALIŞMALAR

İyem, "Kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 137 Ar-Ge Projesi ve 30 milyon TL'yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşan ADÜ TEKNOKENT, Ege bölgesinin parlayan yıldızı olma yolunda teknolojik ve inovatif çalışmalarını emin adımlar ile sürdürmeye devam etmektedir. Bünyemizde geliştirdiğimiz stratejik ürünler ile geleceğin Türkiye'sinde yerli ve milli hedeflerimiz doğrultusunda projelerimizi bir bir hayata geçirerek ekonomik fayda oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

FARK YARATIYOR

ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "ADÜ Teknokentimiz ADÜ'nün dışarıya açılan yüzü haline gelmiş bulunmaktadır. Üniversitesanayi iş birliği sinerjisi ile ekonomik fayda oluşturarak fark yaratan yenilikler ile ön plana çıkan Teknokentimize teşekkürlerimi sunar başarılarının devamını dilerim" dedi.

İHSAN KARATAŞ