Aydın, ihracatta şaha kalktı

Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden Aydın, geçen yıl en yüksek ihracat rakamına ulaştı. İhracatta rekor kıran Aydın'dan 2021'de 1 milyar 26 milyon 254 bin 853 dolar ihracat gerçekleştirildi. Tarım ve turizmin yanında sanayileşmede de önemli yatırımlar yapılan Aydın'da bu çalışmalar ihracat rakamlarına da yansıdı. Geçen yıl ilden rekor ihracat gerçekleşirken 2022'nin ihracat hedefi ise 2 milyar dolar olarak belirlendi.

ASIL RAKAM 1.5 MİLYAR DOLAR

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, merkezi Aydın'ın dışında olan firmaların yaptıkları ihracatlarının merkezlerinin bulunduğu şehirlere yazıldığını söyledi.

Aydın'ın ihracatının aslında 1,5 milyar dolar olduğunu savunan Başkan Şahin, "Geçen yıl 1 milyar dolar ihracat barajını geçtik. Aslında bizim ihracatımız 1,5 milyar dolar civarında. Merkezi Aydın'da olmayan firmalarımızın ihracatları maalesef Aydın'a yazılmıyor, merkezlerinin bulunduğu şehre göre yazılıyor. Örneğin Söke'de yeni bir kağıt fabrikamız açıldı. Orada hesaplarına göre 200 milyon dolarlık bir ihracat söz konusu olacak. Bu ihracat, Aydın'a yazılmayacak, şirketin merkezinin bulunduğu Kahramanmaraş'a yazılacak" diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLI KATMA DEGER YARATIYOR

İLİN ihracatının ithalatından fazla olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, Aydın'ın Ege Bölgesi'nde en yüksek katma değer oluşturan il olduğunu dile getirdi. AYSO Başkanı Şahin, "1 milyar dolar küsür ihracatımıza karşılık 333 milyon dolarlık bir ithalatımız var. Bu açıdan Ege Bölgesi'nde en yüksek katma değer yaratan il Aydın'ımızdır.

AYDIN'DAN en fazla ihracat yaptığı ilk beş ülke İtalya, İspanya, Almanya, ABD ve Fransa'dır. İhracatta 115 milyon 514 bin 569 dolarla birinci sırada yer alan İtalya'yı, 100 milyon 501 dolarla İspanya, 74 milyon 409 bin 185 dolarla Almanya, 74 milyon 142 bin 378 dolarla ABD ve 51 milyon 302 bin 275 dolarla Fransa takip ediyor" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE