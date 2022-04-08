CENTRIPLUS geniş bir yelpazede hizmet veriyor

Centriplus, separatör ve dekantörlerin ana ürün ve yedek parça gruplarıyla; Dünya'da gıda, içecek, arıtma ve ilaç tesislerinde kullanılan santrifüj ekipmanlarına hizmet veriyor. Centriplus İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Egeli, "Ürün portföyümüz oldukça geniş. Bağımsız servis organizasyonu ve tüm markalara hizmet veren bir firma olarak Türkiye'de açık ara pazar lideriyiz. Gıda, içecek, arıtma, süt ve ilaç sektöründe bulunan 2000 çeşitten fazla proseste çalışan santrifüj ekipmanlarına hizmet veriyoruz. İçtiğimiz sudan, yediğimiz peynire kadar olan süreçte arka planda çalışan çok fazla dinamikler var ve bu dinamiklerin içerisinde olup insana dokunmak bizleri oldukça memnun ediyor" dedi.

2021 AR-GE YILI OLDU

Geçen yılın tüm yatırımlarını Ar- Ge'ye yaptıklarını aktaran Egeli şunları söyledi; "Şirketimiz TÜV ISO 9001:2015 sertifikasına sahip olup belirlenen kalitenin altına düşmemiz mümkün değil ve bu yüzden istenilen kaliteyi yakalamak artık isteğimiz değil şirket kuralımız oldu. Bu kuralı benimseyerek geçen yıl en büyük yatırımını Ar-Ge bölümümüze yaptık. Şirket danışmanımız dahil 9 kişilik bir Ar-Ge mühendisi kadromuz var ki bu da %20 lik bir orana tekâmül etmekte. CMM ve ölçüm cihazlarının haricinde önümüzdeki süreçte de en büyük yatırımımız Ar-Ge olacak."

ITHALAT ÖNLEME ORANIMIZ YÜKSELDI

KALİTE ve Ar-Ge 'ye vurgu yapan Egeli, "Dış piyasa ile aynı ürünleri kullanmak ile birlikte yurtdışı ithalatında ciddi bir kaçağı önledik ve ülkemize değer katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İthalatı önlediğimiz gibi 2020 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısı 7 iken 2021 yılında bu durumu 12 ülkeye çıkardık ve bir yılda 5 ülke daha portföyümüze katmış olduk" şeklinde konuştu.

İHSAN KARATAŞ