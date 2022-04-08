ÇİNE OSB, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor

Aydın'da ekonomiye çok önemli katkılar sağlayan Çine Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Son dönemlerde hayata geçirilen yeni çalışmalarla. Çine Organize Sanayi Bölgesi, bölgede yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Çine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, OSB'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Turan Erdoğan, "Hem ilçemizin hem de ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak adına faaliyet göstermekteyiz. OSB'miz potansiyeli olan öncü bir OSB olma yolunda ilerlemektedir. İleride kurulacak yenilikçilik merkezi, tekno girişimler ve AR-GE merkezleri ile büyümeye devam edecektir" dedi.

ÇİNE OSB'nin bölgeye önemli bir katma değer oluşturduğunu belirten Erdoğan, OSB çatımız altında 15.000'den fazla istihdam sağlamayı hedeflemiş bulunmaktayız. Çine OSB gıda ve maden üzerine karma OSB'dir. Ayrıca Doğalgaz Çevrim Santrali ve Biokütle Enerji Santralleri ile birlikte çatıda güneş enerjisi ile kendi enerjisini üreten OSB olma yolundadır. 2 adet enerji santrali, 5 adet süt ürünleri, 1 adet balık işleme tesisi, 1 adet turşu ve konserve tesisi, 1 adet incir işleme tesisi, 1 adet et işleme tesisi, 5 adet soğuk hava, 4 adet palet fabrikası, 2 adet profil işleme tesisleri, 7 adet zeytin salamura ve zeytinyağı tesisi olarak yaklaşık 1000 kişilik istihdamla yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

GIDA VE MADEN KARMA OSB'Sİ

Çine OSB'nin iki bin 830 dönüm üzerine kurulduğunu belirten Erdoğan, "Gıda ve Maden üzerine karma OSB'dir. Organizemiz 1580 dönüm ilave alan çalışmalarının büyük bölümünü tamamlamış olup imar planı çalışmaları devam etmektedir. Yeni yatırımcılara yer tahsis edebilecek durumdayız" dedi.

ÇOK CİDDİ TALEPLER VAR

Erdoğan şöyle konuştu: "OSB'mizin maden bölümünde firmaların ruhsat alma çalışmaları başladı. 600 dönüm üzerine seramik fabrikası kurma çalışmaları devam ediyor. Kuvars kompozit levha üretiminde OSB'miz önemli bir ev sahipliği yapıyor. Bünyemizdeki kuvars kompozit levha üretim firmaları 2023'e kadar iddialı bir büyüklüğe kavuşacak, yüksek bir ihracat kapasitesine ulaşacak. İlave alanda ciddi seramik firmalarının talepleri var. Yatırımlar sürerken yol, su, elektrik, altyapı, sağlık koruma bandı düzenlemelerinin büyük bir bölümü tamamlanmış, arıtma inşaatı devam etmekte ve doğalgaz faaliyetleri çok kısa bir sürede tamamlanacaktır."



AVANTAJI BULUNUYOR

ÇİNE OSB'nin yatırımlarla Aydın'ın yıldızı haline geleceğini ifade eden Erdoğan, "Çine OSB'de yatırım yapmak için çok büyük firmalardan büyük ölçekli talepler geliyor. Havaalanına, demiryoluna ve limana yakın her türlü hukuki, teknik altyapısı tamamlanmış, büyümeye müsait hemen yatırıma başlanabilecek karma bir OSB'yiz" diye konuştu.