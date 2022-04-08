Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu: Kentimiz, tarımda dünya standartlarında

BÜYÜK Menderes Nehri'nin suladığı bereketli ovalar üzerinde bulunan Aydın'da nüfusun yüzde 55'i geçimini tarım sektöründen sağlıyor. Türkiye'de incir ve kestane üretiminde birinci olan Aydın, zeytin, pamuk, enginar ve çilek üretiminde ikinci, yer fıstığı üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyor. Aydın; üretilen yaş sebze ve meyveler, salamura zeytin, konserve, salça, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünler ve sanayi ürünleri kapsamında üretilen tarım makineleriyle, iç piyasa ve ihracatta önemli bir potansiyele sahip kentler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvikleriyle Aydın, her geçen gün tarım sektöründe büyümesine devam ediyor.

VERİMLİ VE BEREKETLİ

AYDIN'IN dünyanın en verimli ve bereketli topraklarına sahip olduğunu vurgulayan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kuraklığa karşı alınan önlemler ve maliyet desteklerinin arttırılması, tarımdan alınan verim ve ürün kalitesi açısından Aydın'ı dünya ortalamasının çok üzerinde bir yere taşıyacağını söyledi. Kendirlioğlu, "Aydın'ının yüzde 70'i tarımla uğraşıyor. Aydın bir tarım kentidir. Denizli ya da İzmir gibi çok büyük sanayilerin oluşmasını istemiyoruz. Asıl amacımız üretmek olmalı. Tabi ki katma değer yaratan sanayi çok önemlidir. Biz, ürünümüzün hak ettiği değeri bularak en iyi şekilde pazarlanmasını istiyoruz. Bunun için özellikle zeytinyağı gibi ürünlerde markalaşmakta gerekiyor. Bu sayede fiyat artışı da sağlanarak üreticimize düşen kar payı artacak" dedi.

ÜRETİM DURMAYACAK

TARIMDA hiçbir zaman üretimin durmayacağını söyleyen Kendirlioğlu, "Tüm dünyadaki tarımdan daha kaliteli daha fazla topraktan verim alabiliriz yeter ki kuraklık olmasın. Üretmeye de devam edeceğiz. Girdi maliyetleri düzenlenirse tarlalarımız hiç boş kalmaz ülkemizi de doyurmaya devam ederiz. Ziraatçılar, üretenler olarak ne kadar zor şartlar olursa olsun üretmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Savunma sanayi ne kadar önemli ise tarım da o kadar önemlidir" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE