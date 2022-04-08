Esma’nın cenazesine erkek eli değdirmediler

Aydın Söke'de 35 yıllık eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü Esma Sedan'ın (52) cenazesi kadınların omuzlarında taşındı. Sökeli kadınlar, evinden mezarlığa kadar taşıdıkları tabuta erkekleri yaklaştırmazken, Esma Sedan'ın cenazesini de hemcinsleri defnetti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Söke'nin kırsal Çalışlı mahallesinde önceki gün 4 çocuk annesi Esma Sedan, kendisine sürekli şiddet uyguladığı için boşanma davası açtığı çiftçi eşi Nail Sedan ile evde tartıştı. Barışma teklifinin reddedilmesine sinirlenen Nail Sedan, pompalı tüfeğini 35 yıllık karısı Esma Sedan'a doğrultarak acımasızca üst üste ateş etti. Vücuduna birçok saçma isabet eden ve kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalanan katil zanlısı Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.

TABUTU KADINLAR SIRTLADI

Yıllardır kendisine şiddet uygulayan, ev temizliğine giderek kazandığı paraları elinden alan kocası tarafından canice öldürülen Esma Sedan'ın cenazesi, dün Söke Devlet Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından Sedan'ın tabutunu omuzlayan kadınlar, şiddete karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla erkeklerin cenazeyi taşımasına izin vermediler. Bir gurup kadın cenazeyi omuzlarken, bazı kadınlar da erkeklerin tabuta yaklaşmasına engel oldu. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Esma Sedan'ın tabutu evinden mezarlığa kadar kadınların omzunda getirildi.

ERKEK TERÖRÜ SON BULSUN

Çalışlı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri, öldürülen Esma Sedan'ın çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından Sedan'ın cenazesini yine kadınlar defnetti. Sedan'ın erkek terörüne kurban gittiğini belirten kadınlar, "Oğlunun gözü önünde eşini öldüren bu katile en ağır ceza verilmelidir. Kadınlarımız artık erkekler tarafındın öldürülmesin. Erkek terörü son bulsun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

'DİNDE SAKINCASI YOK'

AYDIN İl Müftüsü Hasan Güneş, Kur'anı Kerim'de tabutu erkek ya da kadının taşıyacağını dair bir hüküm olmadığını söyledi. Güneş, "İslam toplumlarında cenazelerde genelde tabutlar erkekler tarafından taşınır. Türk örflerinde de bu şekilde alışılagelmiş bir durum söz konusu. Ancak kadınların cenaze taşımalarına dinen engel bir durum yok. Cenaze yakınları müsaade ederse kadınlar defin işlemi de yapabilir" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE