Kısmet Pide üçüncü kuşakla adını dünyaya duyurdu

Nazilli'nin önemli markalarından Kısmet Pide, üçüncü kuşak işletmecisi ile ismini dünyaya duyuruyor. Kadınların girişimcilikteki başarısına en önemli örneklerden olan Hasibe Duruoğlu, eşinin vefatından sonra 1997'de girdiği sektörde müşterisine en iyi hizmeti sunmaya başladı. 2018'de işletmesinin yönetimini üçüncü kuşağa devretti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Aydın Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hilmi Duruoğlu'nun işletmenin başına geçmesiyle birlikte sosyal medya sayfalarının ve gurme bloggerların uğrak mekanı oldu. 'Kısmet Pide' olarak tescilli olan firma 3 katlı, son derece modern tesiste bir anlamda Nazilli'nin en meşhur lezzetini tüm Türkiye'ye duyururken, şimdilerde ise dünyaya bu ismini duyurmaya başladı. Hem Nazilli'nin markası hem de tescilli bir marka olarak müşteri memnuniyetini ön plana çıkarttığını, bu nedenle de yarım asırdır kalite, hizmet, hijyen ve malzemeden kaçınmamayı ilke edindiğini ifade eden Genel Müdür Hilmi Duruoğlu, "Nazilli'nin ismini Türkiye'nin dört bir yanında duyurmaktan ve müşterilerime en iyi hizmeti vermekten dolayı gururluyuz" dedi.

TURLARA DAHİL OLDU

Duruoğlu, "Yarım asırdır kalite, hizmet, hijyen ve malzemeden kaçınmamayı ilke edindiğimiz için Türkiye'nin dört bir yanından yolu Nazilli'den geçenler mutlaka burada pide yemiş ve yemeye de devam etmektedir. Zaten bir kez işletmemizi ziyaret edenler bir daha buraya gelmek için yolunu dahi değiştirmektedir. Son yıllarda gelişen teknolojik yeniliklere uyum sağlayan firmamız, gerek sosyal medya gerekse bloglarda sıkça adından söz ettirmektedir. Farklı lezzet arayanların ve gurme bloggerların uğrak mekanı olan işletmemiz, bu sayede de ününü Türkiye dışına da taşımıştır. Bu sayede kültür turu için bölgemize gelen tur şirketlerine gelen yoğun talepler ile Kısmet Pide'ye özel lezzet turu da dahil edilmiştir" diye konuştu.

ÖNCELİK KALİTE VE HİJYEN

"NAZİLLİ'NİN pidede markası olarak gelecek nesillerimize hizmetimizi devam ettireceğiz" diyen Duruoğlu, "Pidede kullandığımız malzemeyi özenle seçiyoruz. Et, Nazilli'nin en iyi kasabından ve dana etinin pidede kullanılabilecek kısımlarından özenle seçilmektedir.

KIYMAYI da tek seferde elde ederek eti ezmeden, özelliğini yitirmeden ve sinirleri alınmış halde hazırlarız. Yumurta ve kaşarımız özel üretilir. Un ve diğer malzemelerimiz ise yıllarca test ettiğimiz yerlerden temin edilmektedir. Yani bizim beğenmediğimiz hiçbir malzeme müşteriye sunulmamaktadır. Bu da kalitemizi ortaya çıkartmıştır" dedi.