Türkiye’de yılın kadın girişimcisi Aydın’dan

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde devlet desteğiyle sebze ve meyve kurutma tesisi kuran Yasemin Korkut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde girişimcilik ödülü aldı. Korkut, kadın istihdamını ve ihracatı artırmayı hedeflediğini söyledi.

140 ÇEŞİT ÜRÜN VAR

KUYUCAK'IN Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Korkut, 11 yıl önce kuru incirleri bahçesinde kurutup sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Talebin artması üzerine portakal, muz, mandalina, ananas, elma, kivi, turp, patlıcan ve biber gibi ürünleri de kurutma listesine alan Korkut, pazardaki boşluğu görerek KOSGEB hibe desteğiyle 200 metrekarelik bir tesis kurdu. İşleri hızla büyüyen Korkut, geçen yıl da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 400 bin liralık destek alarak üretim kapasitesini günlük 1,5 tondan 5 tona çıkarttı.

Mahallenin eski ismi olan "Bilara" markasıyla ürettiği 140 farklı ürünle 40 kadına istihdam sağlayan Korkut, bu yıl ihracata da başladı. Yasemin Korkut'un başarı hikayesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Mart'ta düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınları Ödül Töreni'nde alınan "2022 Girişimcilik Ödülü" ile taçlandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE