İP’li Başkan hakkında bakanlık incelemesi

NAZİLLİ'DE MHP'li Haluk Alıcık döneminde yapılan karayolu üzerindeki "Tazen" isimli restoran, İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın göreve gelmesiyle atıl duruma düştü. Restoranın işletmesi için belediyenin çıktığı ihaleler ise fiyaskoyla sonuçlandı.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

RESTORAN için 3 kez çıkılan ihaleleri kazanan esnaf Hasan Görmez, haksız gerekçelerle ihalelerin iptal edilmesi nedeniyle maddi zarara uğratıldı. Özcan ve yardımcılarına derdini anlatmak istese de kapılar yüzüne kapanınca CİMER'e şikayette bulunan Görmez, 8 ay geçtikten sonra belediyeden ihaleyi kazandığına dair yazı gelince neye uğradığını şaşırdı. Sözleşme imzalamaya gittiğinde ikinci bir şokla karşılaşan Görmez, işletmenin eşyalarına zarar verildiğini fark etti.

VALİLİK HAKLI BULDU

KONUYLA ilgili Aydın Valiliği'nce yapılan incelemenin sonucunda söz konusu ihalenin mevzuata aykırı yapıldığının tespit edildiği ve Başkan Özcan, Encümen üyeleri, diğer belediye görevlileri hakkında ön inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı'na dosya gönderildi.

'BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİM'

BAŞKAN Özcan'ın baskılarına boyun eğmeyeceğini dile getiren Görmez, "Kamuyu temsil edenler istedikleri gibi hata yapıp bedelini vatandaşa ödetemezler. Menfaati için haklıyı görmezden gelenlere karşı haklılığımı savunmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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