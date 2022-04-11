Husumetin bedelini belediye ödeyecek

Aydın'da Germencik Belediyesi'ne ait taşınmazları satması nedeniyle "Germencikli Züğürt Ağa" olarak bilinen CHP'li Başkan Fuat Öndeş, bu kez de le bilikişisel husumet nedeniyle belediyeyi tazminat ödemeye mahkum etmek üzere. Başkan Öndeş, 2019'da göreve geldikten sonra belediye bünyesinde kurduğu GERKOOP isimli kooperatife, bazı muhtar ve üreticilerin kurduğu Uzunkum Karaağaçlı Üzümlü Süt Kooperatifi'ni de dahil etti. Başkan Öndeş'in kooperatifle ilgili Başaldığı bazı kararlardan dolayı rahatsız olan GER-KOOP'un başkan yardımcısı ve Ovakaraağaçlı muhtarı Emin Tay, görevinden istifa etti.



Başkan Öndeş, istifanın ardından husumet beslediği muhtar Emin Tay'a baskı uyguladı. Muhtarın babasına ait arazide bulunan hayvan damı kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlenip kısa süre sonra yıkıldı. Kaçak yapıyla ilgisi olmamasına rağmen ekipler, hakkında tutanak hazırlayıp muhtar Tay'a 22 bin 500 lira ceza kesti. Muhtar Tay, banka hesaplarına konulan haciz nedeniyle kesilen bu cezayı ödedi. Hukuk mücadelesi başlatan muhtar Tay, Aydın 1. İdare Mahkemesi'ne açtığı davadelesi da haklı bulundu. Mahkeme, muhtar Tay'a kesilen cezayı iptal ederken ödediği tutarından faiziyle kendisine iade edilmesi yönünde karar verdi.



TAZMİNATI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAK

Yaşanan süreçte itibar kaybına uğradığını ve Germencik Belediyesi'ne 400 bin lira tazminat davası açacağını belirten Muhtar Tay, "Kaçak yapının yıkıldığı arazi, 1978 yılında düzenlenen köy senedi ile muhtarlıkça kullanım hakkı babama verilmiş. 2014'te büyükşehir yasasıyla arazi belediyeye geçmiş. Kooperatifte kendisine muhalif olduğum için bana karşı husumetinden dolayı Başkan Fuat Öndeş, babama ait olan arazideki kaçak yapıyı mühürletip bana ceza kestirdi. 400 bin liralık tazminatı kazanırsam Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI