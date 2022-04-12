Hani kadına şiddet insanlığa ihanetti!

Aydın'ın Söke ilçesinde hafta sonu yapılan Sökespor-Alaçatıspor maçı öncesinde skandal yaşandı. AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Sökespor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç tarafından protokol tribününe alınmadı. Menderes, bu sırada çıkan tartışmada Makaraç'ın kendilerine ağır hakaretler ve küfürler ettiğini öne sürerek kendisinden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Alaçatıspor'un sahaya "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı pankartla çıktığı maç öncesi yaşanan ve kadın ilçe başkanına küfürler edildiği öne sürülen olay ilçede tepki topladı.

AÇIKLAMAYLA KINADILAR

Bu arada AK Parti Söke İlçe Yönetimi yaptığı açıklamayla Makaraç'ı kınadı. İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün ilçe başkanımız Sayın Sibel Menderes; ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, misafir AK Parti Çeşme İlçe Başkanımız Sayın Yeliz Karataş ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçemizin takımı sevdamız Sökesporumuza destek olmak amacıyla Söke Şehir Stadı'na gittiğinde ne yazık ki yaşanması nahoş bir olayla karşı karşıya kaldılar."

'CENTİLMENLİĞE YAKIŞMADI'

AK Parti Söke İlçe Başkanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti: "Başkanımız ve yönetimimizin geleceği haberini alan Sökespor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç protokol girişi kapısında ilçe başkanımız Sayın Sibel Menderes ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize engellemede bulunarak protokole alınmamaları noktasında çeşitli nahoş, argo söylemlerde bulunup giriş kapısını ne yazık ki ilçe başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin üzerine çarpmış ve değerli ilçe başkanımızın eşinin üzerine yürümüştür. "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartıyla sahaya çıkılan bir maçta sporun centilmenlik ve ahlak anlayışına yakışmayan tutumundan dolayı Sökespor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç'ı AK Parti Söke İlçe Başkanlığı Yönetimi olarak kınıyoruz."

'YİNE DE TAKIMIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK'

AK Parti Söke İlçe Başkanlığı açıklamasını şu şekilde tamamladı: "Tüm bu engellemelere rağmen Sökesporumuzu yalnız bırakmayıp takımımızı samimiyetle, coşkuyla destekleyen kıymetli hemşerilerimizin, kıymetli taraftarlarımızın arasında takımımızı desteklemeye devam ettik. Sökemizde gençliğe ve spora hizmet vermek amacı ile birçok proje kazandıran ve kazandırmaya devam eden ilçe başkanımız Sayın Sibel Menderes, eşi Sayın Bilhan Menderes ve yönetim kurulu üyelerimize karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz."

ERHAN GÜLENÇ