Poyraz’a yapılan saldırı vahim iddialar doğurdu

CHP'Lİ Kuşadası Belediyesi, gazeteci Ergün Poyraz'a yapılan saldırı sonrası vahim iddiaların odağı oldu. Poyraz'ın PKK/KCK ile ilişkili olan firmayla ilgili belediyeye ihbar mektubu göndermesinden saatler sonra evinin önünde saldırıya uğraması, belediye içerisinde köstebek olduğunu ortaya koydu.

Yaşanan olayların endişe verici olduğunu ifade eden AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, "Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'la ilgili rüşvet iddialarını cevapsız bırakan Kuşadası Belediyesi, bu kez çok daha vahim iddiaların odağında. Yapılan saldırı ne kadar vahimse, medyada Kuşadası Belediyesi'ni hedef alan suçlamalar da o kadar vahimdir ve cevaplanması gerekiyor. Kuşadası eski karanlık günlerine mi dönüyor korkusu oluştu" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI