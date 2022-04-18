Alkollü sürücüye 16 yıl hapis

Kuşadası - Söke karayolunda geçtiğimiz yıl Ekim ayında meydana gelen kazada, Barış K. (41) kontrolündeki otomobil Söke istikametinden Kuşadası istikametine ters şeritten ilerledi. Bu sırada Söke istikametine giden Mithat Balaman (55) kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



AĞIR CEZAYA SEVK EDİLDİ

Kazada Mithat Balaman olay yerinde hayatını kaybederken, Barış K. ise yaralanarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış K'nin yapılan muayenesinde 3.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kazaya ait görüntüler tespit edilerek bilirkişiye gönderildi. Kazanın basit bir kaza değil cinayet olduğunu, sanığın kasten öldürme suçundan yargılanması gerektiğini belirterek dilekçe veren Balaman'ın Avukatı Aybike Dilek Kardak, davanın Söke Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesini sağladı. "Kasten Öldürme" suçundan yargılanan sanık Barış K. mahkemede, "Olay günü Kuşadası'nda alkol aldım, eve gitmek üzere aracımla yola çıktım, daha sonra Yaylaköy'e gidip çorba içmeye karar verdim. Yolda vazgeçip eve gitmek üzere aracımla ters şeride girdim. Aracımın farları yanıktı. Biraz gittikten sonra karşımdaki aracı gördüm, karşı tarafı uyarmak amacıyla uzun farlarımı yaktım. Ben olay anında alkollüydüm, çoğu şeyi hatırlamıyorum, ters istikamette sağ şeritten gidiyordum, pişmanım" dedi. Söke 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi sanık Barış K.'ya Türk Ceza Kanunu 81/1, 21/2 maddeleri çerçevesinde 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Barış K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ