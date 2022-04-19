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Haberler Aydın Şampiyonluk sevincine kalbi dayanmadı

Şampiyonluk sevincine kalbi dayanmadı

19.4.2022

Şampiyonluk sevincine kalbi dayanmadı
AYDIN Süper Amatör Lig Play Off'unda İsabeyli Şırlanspor, Aydınspor ile 2-2 berabere kalarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içi ve saha dışı bir anda karıştı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran taraftarlar arasında çıkan olaylarda 3 taraftar yaralandı. Öte yandan maç sonrası acı bir haber geldi. Nazilli'den maçı izlemeye gelen Ali Faik Uygun, şampiyonluk kutlamaları sırasında fenalaştı. Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Uygun, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uygun'un acı haberi spor camiasını yasa boğdu. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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