Yolsuzluk iddialarına Bakanlık el koydu

GAZETECİ Ergün Poyraz'a gerçekleştirilen saldırının ardından CHP'li Kuşadası Belediyesi'yle ilgili ihale yolsuzluğu iddialarının araştırılması için İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirildi. Kuşadası'nda geçtiğimiz hafta evinin önünde öldürülesiye dövülen gazeteci yazar Ergün Poyraz, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin aracında ise, Kuşadası Belediyesi'nden alınan ihalelerle ilgili çok sayıda doküman ele geçirilmişti. Belediyeden yol ihalelerini alan ve geçmişte PKK-KCK ile ilişiği olduğu ortaya çıkan firma sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı'nın da aralarında olduğu 5 kişi olayla ilgili tutuklanarak ceza evine gönderildi.

TRİLYONLUK VURGUN

TABURCU olan Ergün Poyraz, Iğdır'ın eski HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ziyaretinin ardından Bağı kardeşlere ihalelerin yağdığı ve trilyonluk vurgun iddialarında bulunmuştu. Poyraz'ın iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Bakan Süleyman Soylu'nun talimatıyla görevlendirilen müfettiş, belediyeye gelerek ihalelerle ilgili inceleme başlattı. Müfettişlerin, özellikle ZTB firmasına tek seferde verilen ve hayali olduğu ileri sürülen 750 bin ton mıcır ihalesini araştırdığı ve bu konuyla ilgili bakanlığa geniş kapsamlı bir dosya sunulacağı öğrenildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI