87 yıl sonra gelen trilyonluk miras

AYDIN'DA Hamdi Çengelci'den kalan trilyonluk miras için 87 yıldır verilen hukuk mücadelesini torunu Oğuz Ersöz kazandı. Hamdi Çengelci 5 Mayıs 1935'te vefat etti. Çengelci'nin adına tapuda kaydı bulunan Selanik'teki 10 bin dönüm araziyle birlikte Aydın'daki çok sayıda taşınmazı yakınlarına miras kaldı. Çengelci'nin Aydın'da veraset işlemleri, adli ve bürokrasi engeline takılan mirasından yakınları uzun yıllar faydalanamadı.

TEBLİGATLA ÖĞRENDİ

2012 yılında vefat eden ağabeyinin Aydın'da yapılan bir istimlaktan kaynaklı olarak hesabına yüklü miktarda para yatırıldığı için gelen tebligatla mirastan 87 yıl sonra haberdar olan torunlardan Oğuz Ersöz, miras için açtığı davayı kazandı. Çengelci'ye ait arsaların tapu kaydı bilgilerine ulaşılan dava çerçevesindeki görülecek detaylı tespit sonucunda, 3 ilçedeki yaklaşık 500 dönüm arazinin varislere iade edilmesinin de yolu açıldı.

Oğuz Ersöz, "Hamdi Çengelci kimi kimsesi olmadan öldüğü için Aydın'daki araziler hizmetçisi ve akrabaları tarafından uzun süre işgal edilmiş ama tapu işlemi yapamamışlar. Mirasımıza el koymaya çalışmışlar ama hepsini ele geçirememişler" dedi.

Geçen yıl Ankara'da görülen mahkemede resmen davayı kazandıklarını ve artık yasal varisci olduklarını söyleyen Ersöz, "Merhum Hamdi Çengelci'nin Aydın'daki bütün mal varlıkları şu anda bizde. Bunun Selanik ayağı da var. Aynı dava orada da devam edecek. Selanik'teki arazilerin tapusunun da bize geçmesiyle büyük bir mirasın sahibi olacağız" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE