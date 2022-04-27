Belediye avukatı da Çerçioğlu’nu suçlu buldu

2013-2014 yılları arasında 3 farklı eylemle görevi kötüye kullandıkları iddia edilen ve aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu sanıkların davasında mütalaasını veren savcı, Çerçioğlu'nun 3 ayrı suçtan görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Savcı bunlardan birinde de Çerçioğlu'nun zincirleme görevi kötüye kullanmaktan 3'e 2 oranında daha fazla cezaya çarptırılmasını talep etti.

TOPLAM 7 YIL HAPİS CEZASI

Çerçioğlu için istenen toplam hapis cezası 7 yıl oldu. Kurum ve kuruluşların avukatlarına da söz verilen mahkemede Çerçioğlu ikinci bir şok yaşadı. Zarar gören Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı Faruk Durna, "Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz" demesi şok etkisi yarattı. Duruşma, Çerçioğlu ve diğer sanıklardan Ali Çetin'in esas hakkındaki mütaalaya karşı vereceği cevabı hazırlamaları için 20 Haziran'a ertelendi. Davada Çerçioğlu'nun avukatlığını Eylül Merve Tanrıverdi yürütüyor. Belediyede daha önce yapılan incelemelerde 30 bin polar, bere ve atkının 208 bin 750 TL'ye ihale edilebilecekken, 41 bin TL fazladan ihale edilerek 249 bin 750 TL'ye ihale edildiği ve kamunun zarara uğratıldığı tespit edilmişti. 65 bin fular için ise 81 bin 250 TL'ye temin edilebilecekken, gerçekleştirilen ihale ile 107 bin 250 TL'ye yüklenici firmaya verildiği arada 26 bin TL fark olduğu vurgulanmıştı.

KAMU ZARARINA NEDEN OLDU

Daha uygun tekliflerin verilebileceği, bu ihtimalin de kamu zararı oluşturduğuna dikkat çeken savcı; Çerçioğlu, dönemin özel kalem müdür vekili ve başkan yardımcısının görevi kötüye kullanmaktan cezalandırılmasını istedi. Kamu zararına neden olduğu belirtilen ikinci olay ise; Efeler'de bulunan bir yapının ruhsat ve betonarme uygulama projesine aykırı olarak inşa edildiği kaydedildi. Savcı, yapı sahibine haksız kazanç sağlananak kamu zararına neden olduğunu öne sürdü. Üçüncü olayda ise, Kemer ve Efeler Mahallesi'ndeki değişik parsellerde bulunan taşınmazlarda tespit edilen aykırı uygulamalarla ilgili olarak bildirimde bulunulmasına rağmen işlem yapılmadığı kaydedildi. Bu 3 suç için Çerçioğlu hakkında görevi kötüye kullanmaktan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

DİĞER İKİ DAVADA 24 YIL HAPSİ İSTENİYOR

BAŞKAN Özlem Çerçioğlu halen Aydın'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren iki başka davada da sanık olarak yargılanıyor. Açılan ilk davada belediyenin 5 ihalede usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor. 17 sanık arasında yer alan 'Topuklu Efe' lakaplı Çerçioğlu'nun 14 yıla kadar hapsi isteniyor. Aynı davada şu an cezaevinde bulunan 'FETÖ Belediyeler İmamı' Erkan Karaarslan için ise 22 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açılan Litera davasında ise Çerçioğlu'nun, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ile 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapsi talep ediliyor.

'HUKUK MANTIĞI İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKİYOR'

AYDIN Büyükşehir Belediyesi avukatının Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun da içlerinde yer aldığı sanıkların cezalandırılması talebi şok etkisi yaratırken hukukçular, bunun hukuk mantığı açısından doğru olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan'dan ayrı bir tüzel kişiliği olduğunu ve zarara uğratıldığının iddia olunduğuna dikkat çeken hukukçular, "Olası bir cezalandırma durumunda bu kamu zararının buna sebep olanlardan tahsil edilmesi gerekiyor. Belediye avukatı da bu durumda hukuken böyle bir mütalaa vermek durumunda. Yoksa kendisi hukuki anlamda zor durumda kalabilir" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ