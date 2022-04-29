Duyarlı kadın muhtara Bakan Koca’dan plaket

AYDIN Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde, Kovid- 19 Sağlık Şehitleri Hatıra ormanı oluşturdu. Geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda korona virüs salgını ile mücadelede hayatını kaybeden 176 sağlık çalışanı anısına hatıra ormanında fidanlar toprakla buluştu.

BAKAN TAKDİM ETTİ

SAĞLIK çalışanlarına yönelik birçok sosyal sorumluluk projesinin içerisinde de yer alan Muhtar Çamoğlu, herkesin takdirini toplarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkatinden kaçmadı. Bir dizi ziyaretler için Aydın'a giden Bakan Koca, bir araya geldiği muhtar Çamoğlu'na teşekkür plaketi verdi. Eski bir sağlık çalışanı olan Çamoğlu, Bakan Koca'dan aldığı ödülün kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Buraya korona virüse yenilen her bir sağlık çalışanı için 176 fidan diktik. Bakanımız Fahrettin Koca, mahallemiz adına bana teşekkür belgesi vererek onare etti. Şahsıma takdim edilen teşekkür belgesi için sonsuz şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

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