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Haberler Aydın Katilin yüzsüzlüğü hakimi çileden çıkarttı

Katilin yüzsüzlüğü hakimi çileden çıkarttı

30.4.2022

Katilin yüzsüzlüğü hakimi çileden çıkarttı

AYDIN'DA ayrıldığı eşi Sinem Kaya'yı (33), sığındığı kuaför salonunda 7 el ateş ederek öldüren Dinçer Özden'in (38) duruşma salonunu da birbirine kattı.

Dinçer'in sanığı olduğu duruşmada tanıkların beyanlarına sürekli "Yalancılar iftira atmayın hepiniz cehennemde yanacaksınız" diyerek defalarca müdahale etmesine mahkeme başkanı "Biz 1 hakim 3 savcı müdahale etmiyoruz, sana ne oluyor otur oturduğun yere" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, savunmaları dinledikten sonra Dinçer Ö.'nün tutukluğun devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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