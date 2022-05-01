Didim’de vahşice öldürülen Yağmur’un cinayetindeki 3’üncü kişi kim? Dikkat çeken detay

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, geçen yıl 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine kızlarını merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polisin yaptığı çalışma sonrasından olaydan 2 gün sonra Yağmur'un cansız bedeni Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 70 metre mesafede boş bir arazide bulundu.