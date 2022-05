Didim’de vahşice öldürülen Yağmur’un cinayetindeki 3’üncü kişi kim? Dikkat çeken detay

'BİR AN ÖNCE CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ'

Ayşe ve Mehmet Tayhan çifti kızlarının acısının tazeliğini koruduğunu belirterek, yargılamanın bir an önce başlamasını istedi. Mehmet Tayhan, "9 ay oldu ancak henüz iddianame hazırlanıp yargılama başlamadı. 3'üncü bir kan örneği şüphesi var. Adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak. Biz bir an önce yargılamanın başlamasını ve katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz" dedi.