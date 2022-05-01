Düşman makamı!

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in rüşvet iddiasıyla İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a silahlı saldırı düzenleyen Harun Özekin'i makamında konuk etmesi şaşkınlıkla karşılandı. Otel işletmecisi Harun Özekin, Oğuzhan Turan'a 31 Ocak'ta silahlı saldırıda bulunmuştu. Özekin, gözdağı vermek 4 el ateş etmiş, bu saldırıdan başkan yardımcısı yara almadan kurtulmuştu. Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından, "Seni vurmak istemedim. Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz. Bu sana uyarıydı" yazarak rüşvet kurşunu sıktığını itiraf eden Harin Özekin, rüşvet iddiaları ile ilgili elindeki belgeleri savcılığa teslim etmişti.

TEHDİT SUÇUYLA YARGILANDI

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde Özekin, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmekle suçlandı. Savcının iddianamesinde Oğuzhan Turan için "müşteki şüpheli" sıfatı kullanılırken Turan'ın olay yeri güvenlik kameraları incelemesinde silahını kasten yaralama amacıyla kullandığı belirlenerek sanık olarak göstermişti. Özekin de, tehdit suçuyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tahliye olduktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Harun Özekin'in sosyal medya hesabından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e makamında gerçekleştirdiği ziyaretin fotoğrafını paylaştığı görüldü. Günel'in rüşvet iddiasında bulunup başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'a silahlı saldırıda bulunan Özekin ile makamında samimi görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

'ÖMER GÜNEL ADAMMIŞ BİZE YANLIŞ ANLATILDI'

ÖNCE başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'a rüşvet aldığı iddiasında bulunan daha sonra çark ederek Belediye Başkanı Ömer Günel'e methiyeler düzen Özekin'in ziyaretle ilgili paylaştığı fotoğrafa düştüğü notta, "Ne demişsem sözümün arkasındayım. Yattığım cezanın da hükmü yok. Kimsenin bana he deyip öbür yandan parayı cebine koymasına izin vermem. Ömer Günel adammış, bize yanlış anlatıldı. Özür dilerim beni affet" ifadelerini kullandığı görüldü.

ÇANKIR VE TANER'İN TAVRI MERAK EDİLİYOR

TURAN'A yapılan saldırının ardından belediye binası önünde basın açıklaması yaparak olayın siyasi kumpas olduğunu ileri süren CHP İl Başkanı Ali Çankır ile İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner'in, Özekin'le yan yana fotoğrafı ortaya çıkan Başkan Ömer Günel'e takınacakları tavır merak konusu oldu.

MURAT ŞENBAKLAVACI