Yağmur’un öldürüldüğü evde ikinci zanlı DNA’sı

Aydın Didim'de geçen yıl komşusu Nizam Cansızlar'ın 27 bıçak darbesiyle öldürdüğü 16 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın cinayet soruşturmasında, evden alınan DNA örneklerine göre bir zanlının daha izine rastlandı. Kan örneklerinde Yağmur ve katil zanlısı Cansızlar'ın dışında 1 kişinin daha DNA'sının ortaya çıkması cinayetin seyrini değiştirirken, acılı aile bu gelişmeyle bir kez daha yıkıldı.

Olay 25 Temmuz'da Didim'de yaşandı. Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur, lokmacı olan babası Mehmet ve annesi Ayşe Tayhan ile birlikte düğüne gitti. Yağmur çarşıda işinin olduğunu söyleyerek düğünden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. 2 gün sonra ilçedeki boş bir arsada, genç kızın 27 yerinden bıçaklanmış haldeki cesedi bulundu.

KATİL KOMŞULARI ÇIKTI

Polis ekipleri, Yağmur'un cesedinin bulunduğu arazide inceleme yaparken, yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde kan izleri olduğunu fark etti. İzlerin evin içine doğru sürdüğünü belirleyen polis, çilingir yardımıyla girdiği evin terasına kadar kan izlerinin devam ettiğini, evdeki çamaşır makinesinde ise Yağmur'un vücudundaki kanın silindiği bir çarşaf bulunduğunu tespit etti. Parmak izi incelemesi de yapan ekipler, cinayetin terasta işlenerek cesedin yandaki arsaya atıldığını belirledi ve Cansızlar'ı yakaladı.



CİNAYETTEN 9 AY SONRA

CİNAYETİN üzerinden 9 ay geçerken Cinayet Bürosu ekipleri olay yeri incelemesinde Yağmur Tayhan'ın öldürüldüğü evde bir şüphelinin daha kan örneğinin bulunması üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Alınan kan örneği İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHSAN KARATAŞ